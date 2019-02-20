Джон Торторелла: "Панарин болен, как собака. Его рвало, он наложил в штаны"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла объяснил, почему в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаль" (2:3) не сыграл российский форвард Артемий Панарин.

- Он болен, очень болен. Он болен, как собака, потому он и не играл, - сказал специалист в комментарии TSN. - Он ничего не ест, его тошнит. Хотите, чтобы я рассказал все, что происходило? Его рвало, он наложил в штаны. Узнал ли я об этом утром? Это не имеет значения, он сегодня не играет.

Ранее сообщалось, что хоккеист отправился с командой на выезд, поэтому он может принять участие в субботнем матче против "Оттавы".

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