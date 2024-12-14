Торторелла: «Не собираюсь пытаться бороться с лакросами Мичкова»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла высказался прокомментировал попытку российского нападающего Матвея Мичкова забить лакросс в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:1).

«Да, я проиграл битву, верно? Не думаю, что такое должно быть в нашей игре, но я проиграл эту битву. Я разговаривал с Матвеем в начале года, когда он делал это в каждой игре, и это были просто потери. Хочу, чтобы Мичков понял, что он хороший игрок, который играет с шайбой и пасует, когда находится за воротами. Что мне делать? Сказать: «Не делай этого»? Я сказал: «Вы должны понимать, что есть и другие варианты розыгрыша, которые можно сделать в такой ситуации», потому что несколько раз, когда он пытался это сделать в начале года, все заканчивалось потерями. Так что да, я проиграл эту чертову битву. Не собираюсь пытаться бороться с этим... Я не думаю, что это должно быть в нашей игре, но это то, что есть», — приводит TSN слова Тортореллы.

В этом сезоне 20-летний Мичков набрал 27 (11+16) очков в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ.