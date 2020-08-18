Джон Торторелла: «Коламбусу» нельзя расстраиваться. Мы все еще в серии»
07:40
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла считает, что команде не стоит расстраиваться после поражения от «Тампы-Бэй» (1:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ.
«Расстраиваться нельзя, — цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ. — Мы все еще в серии. Нам удалось прибавить в ряде компонентов, в том числе в форчекинге. Надо просто подготовиться к следующей игре. Надо пару раз классно сыграть в атаке и забить несколько голов. В расстройстве нет никакого смысла».
Счет в серии: 3-1 в пользу «Тампы-Бэй».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-august-17-nhl-action/c-318575982
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