Джон Торторелла: «Коламбусу» нельзя расстраиваться. Мы все еще в серии»

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла считает, что команде не стоит расстраиваться после поражения от «Тампы-Бэй» (1:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«Расстраиваться нельзя, — цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ. — Мы все еще в серии. Нам удалось прибавить в ряде компонентов, в том числе в форчекинге. Надо просто подготовиться к следующей игре. Надо пару раз классно сыграть в атаке и забить несколько голов. В расстройстве нет никакого смысла».

Счет в серии: 3-1 в пользу «Тампы-Бэй».