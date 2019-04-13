Джон Торторелла: "Коламбус" в третьем матче с "Тампой" должен сыграть лучше, чем во втором"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после второй игры первого раунда Кубка Стэнли против "Тампы" (5:1, 2-0) отметил, что команда становится все лучше в отдельных компонентах. Он подчеркнул, что "Блю Джэкетс" в третьей встрече должны сыграть еще лучше.

- О, мне понравилось, как играла моя команда, - приводит пресс-служба НХЛ слова Тортореллы. - Мы становимся все лучше в некоторых моментах. Нам придется продолжать это делать. Мы сыграли лучше, чем в первой игре. Но в третьем матче должны играть лучше, чем во втором.