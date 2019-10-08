Джон Торторелла: «Когда «Баффало» сравнял счет, для «Коламбуса» была серьезная проверка»

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла прокомментировал победу над «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ (4:3 ОТ). По его словам, «Блю Джекетс» смогли сохранить самообладание и довести игру до победы.

— Не думаю, что мы плохо играли в первых двух матчах. Сегодня мы были более сбалансированнны, — цитирует официальный сайт НХЛ Тортореллу. — В матче с «Питтсбургом» нам не хватило самообладания. После этого у нас была беседа. Сегодня, особенно в третьем периоде, когда соперник сравнял счет после 0:2, для нас был хороший тест, мы должны были продолжать играть в свой хоккей. Думаю, мы проделали хорошую работу.