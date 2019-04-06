Джон Торторелла: "Бобровский нашел свою игру"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла похвалил игру Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (3:2 Б). Российский голкипер отразил 25 бросков из 27 и не дал соперникам забить в серии буллитов. Победа вывела "Блю Джэкетс" в плей-офф.

- Он нашел свою игру, и это нельзя не заметить. Мы говорим об отличных сейвах, Боб отражает опасную контратаку. Действия вратаря играют важную роль, и Боб сегодня внес большой вклад, - сказал Торторелла в интервью пресс-службе клуба.