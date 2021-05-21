Джон Таварес выбыл на неопределенный срок
17:49
«Торонто» выступило в с заявлением относительно состояния здоровья нападающего Джона Тавареса. Хоккеист был выписан из больницы, но точные сроки его восстановления пока неизвестны, сообщает Twitter «Кленовых листьев».
Таварес был госпитализирован после столкновения с игроком «Монреаля» Кори Перри.
В первом периоде матч был прерван после силового приема Бена Чиаро в адрес Тавареса. Когда последний упал на лед, он получил удар коленом в лицо от Перри. Таварес лежал на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.
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