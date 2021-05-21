Джон Таварес выбыл на неопределенный срок

«Торонто» выступило в с заявлением относительно состояния здоровья нападающего Джона Тавареса. Хоккеист был выписан из больницы, но точные сроки его восстановления пока неизвестны, сообщает Twitter «Кленовых листьев».

Таварес был госпитализирован после столкновения с игроком «Монреаля» Кори Перри.

В первом периоде матч был прерван после силового приема Бена Чиаро в адрес Тавареса. Когда последний упал на лед, он получил удар коленом в лицо от Перри. Таварес лежал на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.