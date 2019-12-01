Джон Таварес: «Михеев чрезвычайно умен»

Капитан «Торонто» Джон Таварес поделился мнением о партнере по звену Илье Михееве. В матче с «Баффало» (4:6) он отметился результативной передачей на канадца.

— Он чрезвычайно умен и обладает способностью менять скорости и опережать соперника, — приводит слова Тавареса российская версия официального сайта НХЛ.

В дебютном для себя сезоне в НХЛ 25-летний россиянин в 27 матчах набрал 17 (4+13) очков при показателе полезности «+8».

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