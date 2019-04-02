Джон Таварес: "Игроки "Торонто" весь год работали, чтобы получить шанс сыграть в плей-офф"

Форвард "Торонто" Джон Таварес поделился эмоциями от выхода команды в плей-офф Кубка Стэнли. В первом раунде "Кленовые листья" встретятся с "Бостоном".

– Очень хорошо, что мы гарантировано сыграем в плей-офф, – цитирует Тавареса русскоязычный сайт НХЛ. – Весь год мы работали, что получить этот шанс, делали все ради этого. Так что действительно приятно, что мы будем бороться за Кубок. Хочется добиться максимального результата.

Противостояние "Бостона" и "Торонто"? Встретятся команды "Оригинальной шестерки", которые соперничают с первого года. Конечно, много времени прошло, но эмоций будет много. Я впервые буду играть в такой серии и хочу выжать все из каждого момента, подняться максимально высоко. Для этого придется обыграть несколько хороших команд. Будет интересно.

Таварес провел в этом сезоне за "Торонто" 79 матчей (46+41) и набрал 87 очков.

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