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Джон Таравес: «В первую очередь мы думаем о Михееве»

09:25
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Форвард «Торонто» Джон Таварес сказал, что команда беспокоится о здоровье Ильи Михеева. Он получил порез руки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:4 ОТ).

— В первую очередь мы думаем о Михееве, — цитирует Тавареса. — Было очень страшно, столько крови. Мы о нем очень заботимся, он сегодня играл великолепно. Так что мысленно мы с ним.

Россиянин порезал руку во время того, как упал форвард «дьяволов» Йеспер Братт. Он ушел в раздевалку, а затем отправился в больницу.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/samsonov-and-panarin-among-top-russian-performers-december-27/c-313128920

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