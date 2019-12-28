Джон Таравес: «В первую очередь мы думаем о Михееве»

Форвард «Торонто» Джон Таварес сказал, что команда беспокоится о здоровье Ильи Михеева. Он получил порез руки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:4 ОТ).

— В первую очередь мы думаем о Михееве, — цитирует Тавареса. — Было очень страшно, столько крови. Мы о нем очень заботимся, он сегодня играл великолепно. Так что мысленно мы с ним.

Россиянин порезал руку во время того, как упал форвард «дьяволов» Йеспер Братт. Он ушел в раздевалку, а затем отправился в больницу.