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Джон Купер: «Василевский пашет как лошадь последние несколько лет»

18:12

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер высоко оценил игру вратаря Андрея Василевского. В нынешнем сезоне голкипер провел 14 матчей, пропустил 40 шайб, отражая 90,8 процента бросков.

— Он бьется каждый день, он пашет как лошадь последние несколько лет, — цитирует официальный Twitter «Лайтнинг» Купера. — И будет пахать в будущем. Если с ним все будет в порядке, то он установит несколько рекордов, которые будет сложно побить.

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