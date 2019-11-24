Джон Купер: «Василевский пашет как лошадь последние несколько лет»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер высоко оценил игру вратаря Андрея Василевского. В нынешнем сезоне голкипер провел 14 матчей, пропустил 40 шайб, отражая 90,8 процента бросков.

— Он бьется каждый день, он пашет как лошадь последние несколько лет, — цитирует официальный Twitter «Лайтнинг» Купера. — И будет пахать в будущем. Если с ним все будет в порядке, то он установит несколько рекордов, которые будет сложно побить.