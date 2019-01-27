Джон Купер: "Василевский - основной вратарь "Тампы", хотим, чтобы он был здоров и играл"

Главный тренер "Тампы" Джон Купер в разговоре с корреспондентом "СЭ" Игорем Рабинером выразил надежду на скорейшее возвращение в строй российского вратаря команды Андрея Василевского.

– Не кажется ли вам, что перелом стопы у Василевского на тренировке, из-за которого ваш голкипер пропустил месяц, в конечном счете пойдет и ему, и команде на пользу? Ведь, с одной стороны, "Тампа" не потеряла ход, одержав без него семь побед подряд, а с другой, Андрей не подойдет усталым и "наевшимся" хоккеем к кубковым играм.

– Честно говоря, я никогда не пожелаю ни одному игроку из любой команды получить травму. Не говоря уже о наших хоккеистах. Что делает наш вид спорта замечательным – болельщики приходят, чтобы посмотреть на лучших игроков мира, к каковым Васи, безусловно, относится. И не видеть их на протяжении длительных отрезков – это не то, что может их обрадовать.

Если говорить о голкиперах, то эти парни любят играть как можно чаще. Да, можно придерживать вратаря на лавке, дать ему сыграть 45-50 матчей за сезон в надежде на то, что он подойдет в полной боевой готовности к плей-офф. Но не менее справедливым будет и такое суждение: он будет лучше готов к Кубку, если в регулярке проведет 60. Ты никогда точно не знаешь, какой именно подход сработает!

Я был бы, конечно, рад остановиться на том, о чем вы сказали и что нам сейчас действительно хочется думать – что за месяц с лишним вынужденного пропуска игр Васи отдохнул и в долгосрочной перспективе нам это поможет. Но объективно знаю, какие эти ребята бойцы по натуре. Так или иначе, в тот период Луи Доминг отыграл фантастически. Однако Васи – наш основной вратарь, и мы бы хотели, чтобы он был здоров и играл. Знаю, что и он сам бы этого хотел.​ (Игорь Рабинер)

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