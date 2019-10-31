Джон Купер: «Травма отбросила Волкова назад»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал дебют Александра Волкова в НХЛ. В матче с «Нью-Джерси» (7:6 ОТ) он заработал показатель полезности «-2».

— Всегда радуешься за парней, когда они готовятся дебютировать, — цитирует Купера Tampa Bay Times. — Очень ответственно проявил себя в тренировочном лагере. К сожалению, травма отбросила его назад.

22-летний форвард хорошо проявил себя в тренировочном лагере, но затем получил травму. В 3 матчах АХЛ он сделал 3 результативные передачи.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика