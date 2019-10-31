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Джон Купер: «Травма отбросила Волкова назад»

11:54
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Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал дебют Александра Волкова в НХЛ. В матче с «Нью-Джерси» (7:6 ОТ) он заработал показатель полезности «-2».

— Всегда радуешься за парней, когда они готовятся дебютировать, — цитирует Купера Tampa Bay Times. — Очень ответственно проявил себя в тренировочном лагере. К сожалению, травма отбросила его назад.

22-летний форвард хорошо проявил себя в тренировочном лагере, но затем получил травму. В 3 матчах АХЛ он сделал 3 результативные передачи.

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