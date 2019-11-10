Джон Купер: «Тампа» выросла как команда, находясь в Стокгольме»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги двух победных матчей с «Баффало» в Стокгольме в рамках NHL Global Series.

— Четвертое звено решило исходы обоих матчей. Я предпочитаю называть его звеном Пакетта. Ребята здорово проявили себя в форчеке, неустанно работали, да еще и забивали.

Мы выросли как команда, находясь в Стокгольме. Не то чтобы здесь произошло наше становление, но мы показали то, что я хотел видеть. Конечно, было несколько отрезков, которые не очень понравились. В меньшинстве сыграли не очень. Зато в большинстве хорошо и в целом спецбригады со своей работой справились.

Нахождение в Швеции было для нас определенно полезным. И с точки зрения сплочения, и с точки зрения отработки ряда моментов на тренировках. Что будем делать по прилету домой? Отсыпаться. Несколько дней отсыпаться. А там уже и следующий матч. (Игорь Еронко)

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