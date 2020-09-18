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Джон Купер: «Тампа» выдержала жесткий удар в прошлом году и нанесла ответный»

08:40
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги шестого матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (2:1ОТ).

— Мы приняли все на себя, выдержав жесткий удар в прошлом году и нанеся ответный, — приводит слова Купера журналист Джо Смит. — Это очень хорошо для команды. Облегчение ни с чем не может сравниться.

«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Далласом». Первый матч финальной серии состоится 20 сентября.

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