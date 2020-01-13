Джон Купер: «Тампа» вернулась в гонку»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер рассказал о победной серии команды. Она насчитывает 10 матчей, что является рекордом клуба.

— Мы знали, что нам нужно делать, чтобы вернуться в гонку, — приводит слова Купера российская версия официального сайта НХЛ. — Теперь мы в нее вернулись и хотим продолжать. Сейчас парни преданы своему делу, и за этим классно наблюдать.

«Молнии» с 58 очками занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.