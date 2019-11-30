Джон Купер считает, что «Тампе-Бэй» не повезло в матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:4 ОТ). Он отметил, что его команде не повезло.

— Думаю, в последние 40 минут мы сыграли очень неплохо, — цитирует Купера официальный сайт «Вашингтона». — Пара ошибок закончилась для нас голами в свои ворота. Сегодня мы снова сделали много хорошего. Осталось только дождаться, когда нас прорвет, и шайба найдет путь к воротам. Нам не повезло.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов.

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