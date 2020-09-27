Джон Купер: «Пара проигранных единоборств в своей зоне стоили нам двух голов»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итог пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Далласа» (2:3 ОТ).

— Конечно, в такой момент любые мысли о том, что ты в шаге от глобального успеха, нужно гнать от себя подальше, — приводит слова тренера сайт НХЛ. — Но я бы не сказал, что мы как-то изменили свое отношение к игре. Мы ожидали давления, оно случилось. К сожалению, у них появился шанс, и они его использовали.

Пара проигранных единоборств в своей зоне стоили нам двух голов. Мы вполне, на мой взгляд, заслуживали победы. Впрочем, соперник наверняка скажет вам то же самое. При двойном овертайме не может быть иначе.

Восстановление сейчас — важнейшее, о чем надо нужно думать. Все чертовски устали. К тому же присутствует большое разочарование. Но мы проходили через такую же ситуацию в серии с «Айлендерс» и отреагировали наилучшим образом: взяли верх в шестой встрече. Мы уже два месяца идем к цели, придерживаясь нашего плана, и верим, что он приведет нас к успеху.