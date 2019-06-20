Джон Купер: "Овечкин – зверюга"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер высказал свое отношение к российскому нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину​ и объяснил, почему ему удается оставаться в числе лучших игроков лиги.

– Овечкин – зверюга, поэтому ему удается так долго не просто держаться в элите, а оставаться лучшим, – цитирует Купера официальный сайт НХЛ. – Я вообще люблю Ови. Он полон жизни. Этот парень одарен мастерством, драйвом и решительностью. Он был в лиге так долго и в прошлом году выиграл наконец Кубок. И это стало лишним подтверждением его величия. Ну и, конечно, Ови способен бросать так, как никто другой.