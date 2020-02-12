Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер высоко оценил игру вратаря Андрея Василевского в матче с «Питтсбургом» (2:1 ОТ). Он отразил 35 бросков из 36.

— В футболе есть защитник. В хоккее — вратарь, — цитирует Купера официальный сайт лиги. — Это большая часть команды. Идеальной защиты не существует, тебе нужен кто-то, кто выручит тебя, когда это понадобится. Василевский был таким. С начала рождественских каникул и до сих пор это впечатляет.