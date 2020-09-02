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Джон Купер: «О состоянии Кучерова расскажу завтра. У нас будет больше информации»

10:54
Никита Кучеров (на льду). Фото Twitter
Никита Кучеров (на льду). Фото Twitter
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Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер подчеркнул, что у него нет точной информации о травме Никиты Кучерова. Форвард получил повреждение в первом периоде матча с «Бостоном» (3:2) в борьбе со Здено Харой. Во втором он вернулся на лед на несколько смен.

— Он вышел на лед после этого эпизода и немного поиграл. Надеюсь, он выбыл ненадолго. Сейчас у нас небольшой перерыв, чтобы дать всем парням, включая и его, передохнуть, — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Купера. — Сегодня у нас выходной, я почти никого не видел. Давайте я вам завтра все расскажу. К этому времени у нас будет больше информации.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/lightning-await-kucherov-update-next-foe/c-318852592

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