Джон Купер: «О состоянии Кучерова расскажу завтра. У нас будет больше информации»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер подчеркнул, что у него нет точной информации о травме Никиты Кучерова. Форвард получил повреждение в первом периоде матча с «Бостоном» (3:2) в борьбе со Здено Харой. Во втором он вернулся на лед на несколько смен.

— Он вышел на лед после этого эпизода и немного поиграл. Надеюсь, он выбыл ненадолго. Сейчас у нас небольшой перерыв, чтобы дать всем парням, включая и его, передохнуть, — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Купера. — Сегодня у нас выходной, я почти никого не видел. Давайте я вам завтра все расскажу. К этому времени у нас будет больше информации.