Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер отметил гол россиянина Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:2), который проходил в Стокгольме. Кучеров забросил первую шайбу в этой игре.

— Это было завершение мирового класса, — цитирует русскоязычный сайт НХЛ Купера. — Там, безусловно, и Шатти отлично прочитал ситуацию, и Пойнтер хорошо отдал, но очень мало кто способен нанести такой бросок, едва шайба касается льда. Куч — один из этих немногих игроков. Интенсивность была высокой, но это нормальное явление для упорного матча, который обе команды очень хотят выиграть. Мощную силовую игру показали и мы, и они. И чем ближе к концу игра, тем интенсивнее становилась силовая борьба.