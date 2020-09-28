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Джон Купер: «Нужно оставаться верными плану. Именно он привел «Тампу-Бэй» в финал»

06:35
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Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер рассказал, как команда отреагировала на поражение в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Далласа» (2:3 ОТ).

«Разочарование было немалым, что тут лукавить, — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.. — Боль от таких проигрышей весьма чувствительна в день матча, но к утру следующего дня нам на протяжении всего плей-офф удавалось оставить ее в прошлом. Мы не можем переписать историю. Нет смысла рассуждать об этом в контексте «а что, если...». В этом плей-офф уже было столько моментов, на которые можно оглядываться и восклицать «черт возьми, не могу поверить, что нам это удалось».

Таких моментов у нас было больше, чем смазанных бросков или попаданий в штангу, после которых хочется рвать на голове волосы. Не надо. Оставайся верным плану. Привел-то нас сюда именно он. Когда ты настолько близок к цели, что уже чувствуешь вкус этой победы, стоит просто вспомнить, что мы по-прежнему ведем в серии 3-2 и неплохо чувствуем себя по поводу собственной игры».

Шестой матч состоится 29 сентября. Начало в 03.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/lightning-focused-on-second-chance-at-the-cup/c-319209614

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