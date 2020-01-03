Джон Купер: «Не нравилось, что «Тампа» сильно полагалась на Василевского»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер высоко оценил игру вратаря Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:1). Россиянин стал первой звездой встречи.

— Самое главное то, что Василевский был в игре и выручил нас, когда мы в этом нуждались, — цитирует Купера официальный сайт лиги. — Он сделал пару неплохих сэйвов и отличный на Доми в первом периоде. Поэтому мне не нравилось, что мы так сильно полагались на него в конце второго периода, а потом справились в третьем.