Джон Купер: «Мы не сдались после удалений в 3-м периоде, а в овертайме все решил Кучеров»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал победу команды над «Колорадо» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Купер отметил победный гол Никиты Кучерова, который позволил «молниям» установить рекорд клуба по победам подряд (11 побед кряду).

— Мы разочарованы тем, что упустили лидерство в счете, — цитирует Tampa Bay Times. — На игру сильно повлияли удаления в третьем периоде, мне это не понравилось, так не должно быть. Тем не менее, мы не сдались, слаженно действовали, а в овертайме все решил Кучеров. У него элитный хоккейный IQ. Все увидели, насколько он быстр, потому что соперники втроем не могли за ним угнаться.