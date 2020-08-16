Джон Купер: «Мне очень понравилось, как «Тампа» заканчивала матч с «Коламбусом»

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу над «Коламбусом» (3:2) в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Мне очень понравилось, как мы заканчивали этот матч. Пропустив второй гол в самом начале третьего периода, ребята вместо того, чтобы крепче сжимать клюшки, действовали раскованно и играли изо всех сил.

Голы низших звеньев протаскивают команду дальше. Мы ведь постоянно про это слышим, не правда ли? Согласно старой хоккейной поговорке, топ-шестерки двух команд нивелируют друг друга, и именно игра следующих двух троек часто решают судьбу серий. Всякий раз, когда забивать удается людям из разных звеньев, это поднимает всем настроение. И к тому же немного снимает давление с ребят, которые привыкли забивать постоянно.

Не хочу быть понятым неправильно: мы все равно хотим, чтобы наши лидеры играли результативно, но сбалансированная атака делает нас намного более опасными, и я был очень рад сегодня ее увидеть", — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

Напомним, что «Лайтнинг» ведет в серии с «Коламбусом» 2-1.