Джон Купер: "Кучеров точно возьмет "Харт Трофи"

Главный тренер "Тампы-Бэй" Джон Купер в очередной раз отметил роль российского нападающего Никиты Кучерова, который не смог принять участие в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против "Коламбуса" (1:3), информирует официальный сайт НХЛ. Счет в серии: 3-0 в пользу "Блю Джекетс".

В текущем сезоне регулярки НХЛ 25-летний Кучеров набрал 128 (41+87) очков. Нападающий побил рекорд Александра Могильного по количеству очков для российских игроков.

– Кучеров является важной частью нашей команды. Никита – лучший бомбардир в лиге. Он точно возьмет "Харт Трофи". Приходится думать о том, кого брать вместо него, но сегодня "Тампа" сражалась, – сказал Купер.

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