Джон Купер: «Кучеров пытался вернуться на лед, но не смог»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер подтвердил информацию, что российский нападающий Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». Нападающий Брэйден Шенн снес россиянина, после чего тот не вернулся на лед.

— Это не было связано с сотрясением мозга, — цитирует Lightning Radio Купера. — Кучеров пытался, но не смог вернуться на лед. Надеюсь, он в порядке.

Cooper said Kucherov not returning was not concussion related, he «tried but couldn't» return. Hopeful he's ok but no further update. https://t.co/B8XL1qQKtV — Caley Chelios (@CaleyChelios) November 20, 2019

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