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Джон Купер: «Кучеров пытался вернуться на лед, но не смог»

07:57
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Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер подтвердил информацию, что российский нападающий Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». Нападающий Брэйден Шенн снес россиянина, после чего тот не вернулся на лед.

— Это не было связано с сотрясением мозга, — цитирует Lightning Radio Купера. — Кучеров пытался, но не смог вернуться на лед. Надеюсь, он в порядке.

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