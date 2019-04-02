Джон Купер: "Кучеров просто был собой"

Главный тренер "Тампы-Бэй" Джон Купер прокомментировал игру форварда Никиты Кучерова, который набрал три очка (0+3) в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" (5:2). На счету россиянина стало 125 (39+86) баллов в 79 встречах.

– Нужно отдать должное ребятам, я давно в НХЛ и понимаю, как сложно это сделать, – приводит официальный сайт НХЛ слова Купера. – Они были хороши. Пойнт весь матч владел шайбой, Кучеров был просто собой, постоянно находя партнеров, а Гурд шел на ворота. Это был мотор, который вел нас вперед.

25-летний Кучеров стал первым игроком за 13 лет, достигшим этой отметки. В сезоне-2005/06 форвард "Сан-Хосе" Джо Торнтон также набрал 125 (29+96) очков.

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