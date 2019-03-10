Джон Купер: "Кучеров побил достижение Лекавалье, обошел икону"

Главный тренер "Тампы-Бэй" Джон Купер высоко оценил успехи российского нападающего Никиты Кучерова, который забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (3:2) и набрал таким образом 110 очков в сезоне, сообщает официальный сайт лиги.

Ранее также стало известно, что Кучеров побил рекорд результативности экс-капитана "Лайтнинг" Венсана Лекавалье, который набрал 108 (52+56) очков в 82 матчах в сезоне-2006/07.

– Он побил достижение Лекавалье, обошел икону. А это что-то значит. Важной частью успеха нашей команды является игра Кучерова. Я рад, что его старания не остались без награды. Знаю, что он очень рад этому достижению, – приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

Кучеров – первый игрок с сезона 2009/2010 в НХЛ, кто набрал 110 очков за сезон