Джон Купер: «Кучеров начнет набирать очки пачками»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением о нападающем «Лайтнинг» Никите Кучерове и рассказал о состоянии защитника Виктора Хедмана. Напомним, «Тампа» находится в Стокгольме, где в пятницу и субботу проведет матчи с «Баффало».

— Как смотрелся Хедман на тренировке и будет ли он играть в пятницу?

— Мы стараемся не форсировать его возвращение. Он сказал, что чувствует себя хорошо. Поэтому мы задействовали его в тренировке. Завтра у нас выходной. А в четверг тренировка поздняя. И это хорошо. У него есть время на восстановление.

— Что происходит с Кучеровым? Почему он не так продуктивен, как был в прошлом сезоне?

— Мы всего-то 13 матчей сыграли. Если вы посмотрите на его статистику в первых 13 матчах прошлого сезона, будет что-то похожее. И для абсолютного большинства игроков НХЛ его результативность (11 очков — прим. «СЭ») была бы очень радостной. Они бы с удовольствием имели такую статистику. Поймите, Кучеров пытается поднимать планку все выше и выше с каждым новым сезоном. И никто не понимает, каков на самом деле потолок. Он набрал 128 очков в прошлом сезоне. Это больше, чем кто-либо набирал за я даже не знаю сколько лет. В эпоху, когда результативность не высока, это крайне высокая планка. Но за ней следуют невероятные ожидания. И я нормально к ним отношусь. И при этом не переживаю за него совсем. Просто последите за ним. Как только у него пойдут дела, а когда у него идет — он начинает набирать очки пачками, у нас все тоже сразу наладится.

— И он побьется за титул лучшего бомбардира?

— Я надеюсь на это. Это помогло бы нам. (Игорь Еронко)

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