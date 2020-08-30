Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер оценил игру российского форварда Никиты Кучерова в матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (3:1).

«Куч — фантастически одаренный игрок, который все свои почести получает благодаря атакующему вкладу в нашу игру, — цитирует Купера официальный сайт НХЛ. — Хоккеисты, известные исключительно своими бомбардирскими качества, нередко выигрывают «Харт Трофи» или видят свои фотографии на первых полосах газет. Но помимо них, есть и те, кто играет в 200-футовый хоккей. Эти ребята есть и у «Бостона», в том числе в их топ-звене, и они есть у нас. Но если вы как следует приглядитесь к атакующим игрокам, то поймете, что они проводят на льду столько времени, потому что они умны и знают, как нужно действовать в собственной зоне. Их было бы невозможно бросать в игру на 20 с лишним минут за матч, если бы они этого не делали. Рост Куча в этом аспекте — одна из причин, почему мы сейчас так успешны. Тренеры отправляют игроков на лед не из-за их фамилий, а потому, что доверяют им. И я доверяю Кучу в любых ситуациях».

Кучеров в этом матче набрал два очка за результативные передачи.