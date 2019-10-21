Джон Купер: «Колорадо» становится в НХЛ серьезной силой»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер поделился впечатлениями от успешного старта «Колорадо». «Лавины» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции.

— «Колорадо» явно сделал шаг вперед в этом сезоне, — приводит слова Купера русская версия официального сайта НХЛ. — В прошлом сезоне они боролись до самого конца и попали в плей-офф, но это явно не их потолок. С приходом Кадри и других ребят они обрели столь необходимую глубину состава. За игрой «Эвеланш» смотреть одно удовольствие. Они явно становятся в этой лиге серьезной силой.

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