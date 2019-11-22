Джон Карлсон: «Удивительно, что у меня больше очков, чем у Овечкина и Кузнецова»

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон в интервью «СЭ» рассказал о своей результативности на старте сезона. В 24 матчах он набрал 36 (8+28) очков и идет на третьем месте в бомбардирской гонке.

— Вы — лучший бомбардир в команде. Сами удивляетесь, что набираете больше очков, чем Овечкин и Кузнецов?

— О да. Это удивительно для меня, — отметил Карлсон. — Я уже давно играю вместе с этими парнями. Их сейчас редко ставят в одно звено, от этого также зависит их результативность. Но и тот, и другой в любом случае набирают очки почти каждый матч.

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