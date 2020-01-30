Джон Карлсон: «У Овечкина неправильная репутация. Он самый приятный человек»

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон в подкасте Spittin Chiclets рассказал, что он думает о своем партнере по команде Александре Овечкине.

«К Овечкину приклеилась неправильная репутация, — цитирует хоккеиста Telegram-канал «Эпицентр». — Как по мне, он самый приятный человек, если говорить о его отношении к другим игрокам. Да, Ови не будет звать на ужин к себе домой каждый вечер, но он очень веселый и жизнерадостный человек. Ему не важно, кто ты — он ко всем относится хорошо, пошутит, сделает так, чтобы ты чувствовал себя, как дома. И это не искусственно, потому что так полагается себя вести капитану, а настоящее, что-то изнутри. Овечкин — реально веселый парень.

Овечкин — король соусов. У моей мамы итальянские корни, и однажды, когда мы играли в Нью-Джерси, меня с парнями позвали на семейный ужин к тете. Представьте себе огромный стол — обычный для меня, конечно, но все остальные, увидев такую кучу еды, взволновались и такие «Э, Джон, что происходит?» И там паста, другая всячина, приготовленная моей тетей-итальянкой.

И вот к ней подходит Овечкин. «Извините, у вас кетчупа нет?»

Она была в шоке, а мы стояли рядом и ржали. Домашняя паста с митболами, итальянская еда, и Ови попросил кетчуп!"

34-летний россиянин ранеезабил 35-й гол в этом сезоне и 693-й в североамериканской карьере. Овечкин вышел на чистое 9-е место по голам в истории НХЛ, обойдя Стива Айзермана.