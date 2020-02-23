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Джон Карлсон стал самым результативным защитником «Вашингтона»

22:21
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Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон стал самым результативным игроком в своем амплуа в истории клуба. 30-летний американец отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга». На его счету стало 475 (105+370) очков.

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