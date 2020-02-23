Джон Карлсон стал самым результативным защитником «Вашингтона»

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон стал самым результативным игроком в своем амплуа в истории клуба. 30-летний американец отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга». На его счету стало 475 (105+370) очков.

John Carlson picked up an assist on Hagelin's goal, marking his 475th career point (105g, 370a), setting the franchise record for the most points by a defenseman. — CapitalsPR (@CapitalsPR) February 23, 2020