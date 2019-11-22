Джон Карлсон: «Русские в «Вашингтоне» учат меня в основном матершинным словам»
22:25
Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон в интервью «СЭ» рассказал, что не знает о главном герое книги шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».
— У нас в России очень популярны книга и мультфильм про Карлсона. Слышали о таком герое?
— Да? Если честно, то не слышал.
— Нашим ребятам следовало бы рассказать вам.
— Они учат меня в основном матершинным словам (смеется).
— Каким же, интересно.
— Я не могу их произносить, потому что не знаю, насколько они плохие (смеется).
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