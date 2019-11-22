Джон Карлсон: «Русские в «Вашингтоне» учат меня в основном матершинным словам»

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон в интервью «СЭ» рассказал, что не знает о главном герое книги шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

— У нас в России очень популярны книга и мультфильм про Карлсона. Слышали о таком герое?

— Да? Если честно, то не слышал.

— Нашим ребятам следовало бы рассказать вам.

— Они учат меня в основном матершинным словам (смеется).

— Каким же, интересно.

— Я не могу их произносить, потому что не знаю, насколько они плохие (смеется).

«Русские в «Вашингтоне» учат в основном матершинным словам». Лучший защитник НХЛ — об Овечкине, Кузнецове и России