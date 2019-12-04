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Джон Карлсон — первый защитник за 29 лет, набравший 40 очков за 29 матчей

09:45
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«Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Вашингтону» — 2:5. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джон Карлсон, набравший 3 (1+2) очка. Всего на его счету в 29 встречах 40 (9+31) баллов.

Карлсон — первый защитник с 1990 года, который набрал 40 очков менее чем за 30 матчей. Тогда на счету Эла Макинниса из «Калгари» был 41 (11+30) балл.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

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