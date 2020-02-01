Джон Карлсон: «Овечкин всегда голоден до побед, голоден до голов»

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон отметил удачную игру капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:3). Российский форвард забросил две шайбы и вышел на восьмое место в истории НХЛ по голам (695).

— У него неплохая серия в последних матчах, — цитирует официальный сайт НХЛ Карлсона. — Думаю, он всегда голоден до побед, голоден до голов. Конечно, приятно всегда забивать и приятно видеть ту страсть, которую он приносит команде, будь то первый гол в НХЛ или сегодняшний. Это его характер, это то, какой он есть.