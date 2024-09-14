Карлсон: «Раньше казалось, что Овечкин никогда не приблизится к рекорду Гретцки»
Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон прокомментировал гонку одноклубника Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
«Много лет Овечкин забивал больше 50 голов за сезон, но все равно казалось, что он никогда не приблизится к этому рекорду. Сейчас, оглядываясь назад, думаю, что та точка, в которой мы находимся, невероятна. Безусловно, Овечкин — монументальный игрок, за которым интересно наблюдать», — цитирует Daily Faceoff Карлсона.
38-летний Овечкин занимает второе место по числу голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ (853). Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894).
В сезоне-2023/24 российский форвард в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
|0
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|4
|Коламбус
|0
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|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
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|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0