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Сегодня, 03:24

Карлсон: «Раньше казалось, что Овечкин никогда не приблизится к рекорду Гретцки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон прокомментировал гонку одноклубника Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Много лет Овечкин забивал больше 50 голов за сезон, но все равно казалось, что он никогда не приблизится к этому рекорду. Сейчас, оглядываясь назад, думаю, что та точка, в которой мы находимся, невероятна. Безусловно, Овечкин — монументальный игрок, за которым интересно наблюдать», — цитирует Daily Faceoff Карлсона.

38-летний Овечкин занимает второе место по числу голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ (853). Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894).

В сезоне-2023/24 российский форвард в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Александр Овечкин
Джон Карлсон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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