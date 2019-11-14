«Лос-Анджелес» продолжает вести переговоры с нападающим Ильей Ковальчуком, который пока тренируется с командой, но, скорее всего, не будет принимать участия в играх.

— Какие есть варианты? Ковальчук подписал ветеранский контракт с запретом на обмен, — пишет инсайдер Джон Ховен. — Расторжение контракта, завершение карьеры и дисквалификация игрока — эти варианты маловероятны. Выставить его на драфт отказов и/или отослать в АХЛ запрещает контракт.

Так что остаются выкуп или обмен. И здесь все упирается в деньги.

К 16 декабря ему будет выплачен последний крупный бонус. Так что выплатить в качестве зарплаты останется 700 тысяч долларов. Если клуб обменяет его в этот же день и возьмет на себя 50 процентов его зарплаты и на следующий сезон (больше просто нельзя), то в общей сложности, если брать оставшиеся деньги за этот и следующий сезоны, то клуб сэкономит около 1 миллиона долларов, если обменяет его, а не просто выкупит контракт в июне.

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