Джон Хайнс возглавил «Нэшвилл»
19:42
Бывший главный тренер «Нью-Джерси» Джон Хайнс возглавил «Нэшвилл», информирует пресс-служба «Предаторз». Он сменил Питера Лавиолетта.
Хайнс возглавлял «Нью-Джерси» с 2015 года. В сезоне-2017/18 он впервые за шесть лет вывел команду в плей-офф. В начале декабря прошлого года он был уволен.
За «Нью-Джерси» выступает российский нападающий Никита Гусев.
#Preds name John Hynes head coach. https://t.co/kxy6wRJ8rE— Nashville Predators (@PredsNHL) January 7, 2020
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