Бывший главный тренер «Нью-Джерси» Джон Хайнс возглавил «Нэшвилл», информирует пресс-служба «Предаторз». Он сменил Питера Лавиолетта.

Хайнс возглавлял «Нью-Джерси» с 2015 года. В сезоне-2017/18 он впервые за шесть лет вывел команду в плей-офф. В начале декабря прошлого года он был уволен.

За «Нью-Джерси» выступает российский нападающий Никита Гусев.