Джон Дэвидсон – новый президент "Рейнджерс"

Джон Дэвидсон стал президентом "Рейнджерс", сообщает официальный сайт "Нью-Йорка".
– Возможность присоединиться к "Рейнджерс" и вернуться домой в Нью-Йорк, где я и моя семья провели так много прекрасных лет – мечта, от которой я просто не мог отказаться, – приводит слова Дэвидсона пресс-служба "Рейнджерс".
Ранее Дэвидсон с 2012 года занимал должность президента по хоккейным операциям в "Коламбусе".
OFFICIAL: John Davidson has been named #NYR President.– New York Rangers (@NYRangers) 17 мая 2019 г.
Welcome home JD! #NYR pic.twitter.com/bq0fL7qB0m– New York Rangers (@NYRangers) 17 мая 2019 г.
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