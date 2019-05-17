Джон Дэвидсон – новый президент "Рейнджерс"

Джон Дэвидсон стал президентом "Рейнджерс", сообщает официальный сайт "Нью-Йорка".

– Возможность присоединиться к "Рейнджерс" и вернуться домой в Нью-Йорк, где я и моя семья провели так много прекрасных лет – мечта, от которой я просто не мог отказаться, – приводит слова Дэвидсона пресс-служба "Рейнджерс".

Ранее Дэвидсон с 2012 года занимал должность президента по хоккейным операциям в "Коламбусе"​.