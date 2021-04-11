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Щербак показал фото ужасного шрама на лице и назвал себя «Джокером»

20:10
Никита Щербак. Фото Instagram Никита Щербак. Фото Instagram
Никита Щербак. Фото Instagram
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Нападающий «Техаса» Никита Щербак в сторис своего Instagram опубликовал фотографию, на которой виден большой шрам на лице.

«Джокер», — подписал фото Щербак.

Никита Щербак. Фото Instagram
Никита Щербак. Фото Instagram

Летом 25-летний россиянин вернулся в Северную Америку из «Трактора», подписав долгосрочный контракт с «Техасом», фарм-клубом «Далласа».

В текущем сезоне Щербак провел за «Даллас» 21 матч и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «-8».

Ранее Щербак выступал в АХЛ в составе «Сент-Джонс Айскэпс», «Лавал Рокет» и «Онтарио Рейн». На его счету 119 (36+83) очков в 189 играх лиги. В НХЛ он провел 37 матчей и набрал 8 (6+2) очков в составе «Монреаля» и «Лос-Анджелеса».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/nikscherbak/

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