Щербак показал фото ужасного шрама на лице и назвал себя «Джокером»

Нападающий «Техаса» Никита Щербак в сторис своего Instagram опубликовал фотографию, на которой виден большой шрам на лице.

«Джокер», — подписал фото Щербак.

Никита Щербак. Фото Instagram

Летом 25-летний россиянин вернулся в Северную Америку из «Трактора», подписав долгосрочный контракт с «Техасом», фарм-клубом «Далласа».

В текущем сезоне Щербак провел за «Даллас» 21 матч и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «-8».

Ранее Щербак выступал в АХЛ в составе «Сент-Джонс Айскэпс», «Лавал Рокет» и «Онтарио Рейн». На его счету 119 (36+83) очков в 189 играх лиги. В НХЛ он провел 37 матчей и набрал 8 (6+2) очков в составе «Монреаля» и «Лос-Анджелеса».