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Джохансен оштрафован на 5 тысяч долларов

18:44
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Нападающий «Нэшвилла» Райан Джохансен оштрафован на 5 тысяч долларов. В матче против «Тампы» (2:3 ОТ) он ударил локтем в лицо нападающего «Лайтнинг» Брэйдена Пойнта, сообщает Sportsnet.

В игре Джохансен получил две минуты штрафа. В нынешнем сезоне центрфорвард провел 27 матчей и набрал 17 (4+13) очков.

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