Джоэль Кенневилль высоко оценил игру Бобровского в матче с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль — о матче с «Эдмонтоном» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Он высоко оценил игру голкипера команды Сергея Бобровского. Вратарь отразил 24 броска.

— Думаю, это была великолепная игра во многих смыслах, — цитирует тренера официальный сайт «Пантерс». — Мы хорошо сыграли в защите, несколько раз отлично сыграли в индивидуальном плане в эпизодах с голами. Боб (Сергей Бобровский — прим. «СЭ») сделал несколько отличных, ключевых сэйвов в начале матча. Некоторые броски были очень опасными, но он сыграл ключевую роль.

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