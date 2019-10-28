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Джоэль Кенневилль высоко оценил игру Бобровского в матче с «Эдмонтоном»

10:08
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Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль — о матче с «Эдмонтоном» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Он высоко оценил игру голкипера команды Сергея Бобровского. Вратарь отразил 24 броска.

— Думаю, это была великолепная игра во многих смыслах, — цитирует тренера официальный сайт «Пантерс». — Мы хорошо сыграли в защите, несколько раз отлично сыграли в индивидуальном плане в эпизодах с голами. Боб (Сергей Бобровский — прим. «СЭ») сделал несколько отличных, ключевых сэйвов в начале матча. Некоторые броски были очень опасными, но он сыграл ключевую роль.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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