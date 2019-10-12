Джоэль Кенневилль: «Сэйвы Бобровского были очень захватывающие»
Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль оценил игру российского вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:3 Б).
Голкипер в овертайме совершил сразу несколько сэйвов подряд. В одном из моментов он остался без клюшки и совершил ряд невероятных спасений.
— Бобровский сделал несколько важных сейвов. У нас было и достаточно своих моментв, — цитирует Кенневилля Fox Sports. — Матч был достаточно качественный. Мы посмотрим еще раз сэйв Бобровского без клюшки , это была очень захватывающе. Хорошо, что мы добрались до буллитов и получили еще один шанс. Боб выполнил отличную работу.
Sergei Bobrovsky saves the day WITHOUT a stick in OT!?— FOX Sports Florida & Sun (@FOXSportsFL) October 12, 2019
Overtime:#FlaPanthers 2??#Sabres50 2??
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