Кенневилль: «Рад вернуться в НХЛ и перезапустить карьеру с «Анахаймом»
Новый главный тренер «Анахайма» Джоэль Кенневилль прокомментировал подписание контракта с «Дакс».
66-летний специалист не работал с 2021 года после отстранения из-за сексуального скандала. Летом 2024-го он получил разрешение на трудоустройство в НХЛ.
«За почти четыре года я уделил время размышлениям, выслушал экспертов, узнал о реалиях насилия и травм, и о том, как стать лучшим лидером. Надеюсь, что другие смогут извлечь урок из моего бездействия. Я не раз говорил с Кайлом (Кайл Бич — экс-игрок «Чикаго». — Прим. «СЭ»), в том числе и сегодня. Я извинился перед ним и выразил сожаление, что не принял мер и не отреагировал.
Я так рад вернуться в НХЛ и «Дакс» — это команда, с которой я хотел бы перезапустить свою карьеру. Великолепный менеджмент, один из самых интересных костяков в НХЛ. Я польщен и глубоко благодарен за возможность вернуться к любимой игру и с нетерпением жду начала», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|13
|6
|27
|2
|Нью-Джерси
|19
|13
|6
|27
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|20
|11
|9
|24
|5
|Рейнджерс
|20
|10
|10
|22
|6
|Коламбус
|20
|10
|10
|22
|7
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|8
|Вашингтон
|19
|9
|10
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|20
|12
|8
|25
|2
|Бостон
|21
|12
|9
|24
|3
|Монреаль
|19
|10
|9
|23
|4
|Тампа-Бэй
|19
|10
|9
|22
|5
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|6
|Флорида
|19
|10
|9
|21
|7
|Торонто
|20
|9
|11
|20
|8
|Баффало
|19
|7
|12
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|3
|Виннипег
|19
|12
|7
|24
|4
|Чикаго
|19
|10
|9
|24
|5
|Юта
|19
|10
|9
|22
|6
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|7
|Сент-Луис
|20
|6
|14
|17
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|19
|12
|7
|25
|2
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|24
|3
|Сиэтл
|19
|9
|10
|23
|4
|Вегас
|18
|8
|10
|22
|5
|Эдмонтон
|21
|9
|12
|22
|6
|Ванкувер
|21
|9
|12
|20
|7
|Сан-Хосе
|19
|8
|11
|19
|8
|Калгари
|21
|5
|16
|13
|19.11
|03:00
|Торонто – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|19.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|5 : 1
|19.11
|03:00
|Детройт – Сиэтл
|4 : 2
|19.11
|04:00
|Даллас – Айлендерс
|2 : 3
|19.11
|04:00
|Виннипег – Коламбус
|5 : 2
|19.11
|04:30
|Чикаго – Калгари
|5 : 2
|19.11
|06:00
|Сан-Хосе – Юта
|- : -
|19.11
|06:00
|Вегас – Рейнджерс
|- : -