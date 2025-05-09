Кенневилль: «Рад вернуться в НХЛ и перезапустить карьеру с «Анахаймом»

Новый главный тренер «Анахайма» Джоэль Кенневилль прокомментировал подписание контракта с «Дакс».

66-летний специалист не работал с 2021 года после отстранения из-за сексуального скандала. Летом 2024-го он получил разрешение на трудоустройство в НХЛ.

«За почти четыре года я уделил время размышлениям, выслушал экспертов, узнал о реалиях насилия и травм, и о том, как стать лучшим лидером. Надеюсь, что другие смогут извлечь урок из моего бездействия. Я не раз говорил с Кайлом (Кайл Бич — экс-игрок «Чикаго». — Прим. «СЭ»), в том числе и сегодня. Я извинился перед ним и выразил сожаление, что не принял мер и не отреагировал.

Я так рад вернуться в НХЛ и «Дакс» — это команда, с которой я хотел бы перезапустить свою карьеру. Великолепный менеджмент, один из самых интересных костяков в НХЛ. Я польщен и глубоко благодарен за возможность вернуться к любимой игру и с нетерпением жду начала», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.