Джоэль Кенневилль: «Бобровский был великолепен»

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль после матча с «Колорадо» (4:3 ОТ) остался впечатлен игрой Сергея Бобровского. Он отразил 27 бросков из 30.

— Думаю, что он был великолепен, — цитирует главного тренера «Флориды» официальный сайт клуба. — Они нанесли несколько сложных бросков по верхней части ворот. Думаю, что он был эффективен в ловле шайб в этих областях.

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