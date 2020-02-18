Джоэль Кенневилль: «Бобровский был превосходен»

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль поделился мнением об игре Сергея Бобровского в матче с «Сан-Хосе» (1:2). Он отразил 29 бросков из 32.

— Я думаю, что у нас был действительно хороший, сильный третий период, а затем, в самом конце встречи, он стал более захватывающим, чем мы надеялись, — цитирует Кенневилля официальный сайт лиги. — Важные два очка для нас. Думаю, что Бобровский был превосходен сегодня вечером, сделал несколько ключевых спасений. Он создал такое положение, при котором мы все время вели в счете.